20日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比29.0％増の4767億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.7％増の3812億円だった。



個別では上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> など13銘柄が新高値。ＮＺＡＭ 上場投信 米国債 ７－１０ <2090> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超（為替ヘッジあり） <183A> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> など54銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> が3.52％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が3.23％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が3.15％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.65％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は4.39％安、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> は4.33％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.17％安、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は3.74％安と大幅に下落した。



日経平均株価が746円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2389億600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2109億2000万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が363億8600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が305億9100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が172億7700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が160億2500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が132億8700万円の売買代金となった。



株探ニュース