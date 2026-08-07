株探
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日経225先物：7日22時＝950円高、6万6610円
7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比950円高の6万6610円と急騰。日経平均株価の現物終値6万5606.71円に対しては1003.…
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本日の【株主優待】情報 (7日 発表分)
8月7日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■導入――――――――――&#…
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本日の【上場来高値更新】 いよぎんＨＤ、ブラザーなど34銘柄
本日の日経平均株価は、ソフトバンクＧなどAI・半導体関連株の一角が売られ、前日比76円安の6万5606円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高…
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栄電子、上期経常を3倍上方修正、通期も増額
栄電子 [東証Ｓ] が8月7日大引け後(19:50)に決算を発表。27年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比5.3倍の1億5400万円に急拡大した。 …
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本日の【自社株買い】銘柄 (7日大引け後 発表分)
○ＩＮＰＥＸ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.3％にあたる5000万株(金額で1400億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月10…
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外為：1ドル158円35銭前後と小幅なドル安・円高で推移
7日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝158円35銭前後と、午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユー…
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日経225先物：7日19時＝100円高、6万5760円
7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比100円高の6万5760円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万5606.71円に対し…
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本日の【株式分割】銘柄 (7日大引け後 発表分)
●三井金属 [東証Ｐ] 9月30日現在の株主を対象に1→10の株式分割を実施。最低投資金額は現在の10分の1に低下する。 ［2026年8月7日］ 株探ニ…
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本日の【増資・売り出し】銘柄 (7日大引け後 発表分)
○クオンタムＳ [東証Ｓ] Blackwell Cloudを割当先とする404万6000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は120円。 ○中山鋼 [東証Ｐ] 阪和…
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本日の【CB発行】銘柄 (7日大引け後 発表分)
〇クオンタムＳ [東証Ｓ] 20億6720万円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は116円で、全額をCVI Investmentsに割り当てる。 …
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ＩＰＳＨＤ、今期経常は3％増で5期連続最高益更新へ
ＩＰＳホールディングス [東証Ｓ] が8月7日大引け後(18:30)に決算を発表。26年6月期の連結経常利益は前の期比2.8％増の3億6800万円になり、2…
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株価指数先物【引け後】 25日線と75日線とのレンジ内でスキャルピング中心のトレード
大阪9月限 日経225先物65660+110（+0.16％） TOPIX先物4073.0+17.5（+0.43％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経2…
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「日経225オプション」8月限コール手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年8月限・SQ 8月14日）の売買動…
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「日経225オプション」8月限コール手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年8月限・SQ 8月14日）の売買動…
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「日経225オプション」8月限プット手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年8月限・SQ 8月14日）の売買動向は以…
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「日経225オプション」8月限プット手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年8月限・SQ 8月14日）の売買動向は以…
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外国証券 先物取引高情報まとめ（8月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 …
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外国証券 先物取引高情報まとめ（8月7日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 …
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主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月7日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 …
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「日経225先物」手口情報（7日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8849枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月7日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮ…