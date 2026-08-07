本日の【上場来高値更新】 いよぎんＨＤ、ブラザーなど34銘柄

本日の日経平均株価は、ソフトバンクＧなどAI・半導体関連株の一角が売られ、前日比76円安の6万5606円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高…