様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から「モンチッチ」デザインの吸水速乾タオルキャップとヘアターバンが登場。

ピンク、パープル、イエローの3色展開で、お風呂上がりを快適にサポートしてくれるグッズです☆

スケーター「モンチッチCOLORS」吸水速乾タオルキャップ／ヘアターバン

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターが展開する、 大人気キャラクター「モンチッチ」をデザインした「モンチッチCOLORS」シリーズより「吸水速乾タオルキャップ」と「ヘアターバン」が新登場。

お風呂上がりの髪から滴る水滴や、ドライヤーの時間の長さに悩んでいるかたにぴったりな、日常の不便を解決してくれるグッズです。

吸水性に優れた素材を使用し、濡れた髪の水分を素早く吸収するため、ドライヤーの時間を短縮。

ふんわりとした柔らかな肌触りで、優しくフィットします。

明るい印象のピンク、パープル、イエローの3色展開で、それぞれに「モンチッチ」の顔が大きくデザインされています☆

モンチッチCOLORS 吸水速乾タオルキャップ

価格：各1,540円（税込）

品番：TOC11

サイズ：約230×170mm

JAN：ピンク（4973307739354）／パープル（4973307739361）／イエロー（4973307739378）

お風呂上がりやプール帰りの濡れた髪を包み込み、水分を吸収するタオルキャップ。

ドライヤーの時間を短縮する効果が期待できます。

ゴム入りで伸縮性があり、スムーズに着脱ができるのも特徴です。

モンチッチCOLORS ヘアターバン

価格：各1,430円（税込）

品番：ZHTB1

サイズ：約190×90mm

JAN：ピンク（4973307739385）／パープル（4973307739392）／イエロー（4973307739408）

洗顔時やメイクアップ時など、髪をまとめるのに便利なヘアターバン。

幅広のデザインと柔らかな素材により、快適な着け心地を実現しています。

フロント部分の大きな「モンチッチ」のデザインが特徴的です。

かわいい「モンチッチ」のお顔が大胆にデザインされた、毎日のバスタイムを楽しく彩るグッズ。

スケーターの「モンチッチ」デザイン吸水速乾タオルキャップとヘアターバンは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

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