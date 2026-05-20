バンクーバー五輪フィギュア日本代表でタレントの織田信成が２０日、ＡＢＣラジオ「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」で、ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルを獲得した女子の坂本花織（シスメックス）が結婚したことについて言及した。

坂本は、兵庫・神戸市内で１３日に行った引退会見で、「私ごとではございますが、先日結婚いたしました」と発表。さらに会見後には「口が堅い人には言いました」と、親しい仲間には事前に報告したことを明かしたが、織田は事前に知らされていなかった。

パーソナリティーの三代澤康司に「知らなかったんですか？」とあらためて聞かれると、織田は「知らなかったです。全然。（普通は）分かるじゃないですか？ そういう雰囲気みたいな。全然僕、分かってなくて。そんなん全く出してなかったから」と明かした。

結婚を発表する２週前には、愛媛で行われたアイスショーで坂本と織田は一緒だったという。晩ごはんも一緒で、「３時間ぐらい…。結構楽しい話というか、オリンピックも終わって、ゆっくり話す時間もなかったから。まあオリンピックの裏話じゃないですけど、『実はこういうことがあって』みたいな話をみんなでしてたから、なんで…。なんか教えてくれても良かったのにな」と苦笑した。

事前に教えてもらえなかった理由については「どちらかと言うと、フィギュア界ではメディアに出すぎてしまってる人間なので、（結婚したことを）言われるんじゃないかっていう恐怖心があったのかな」と分析した。

続けて三代澤が、坂本が親しい仲間には事前に報告していたこと、さらに「口が堅い人には言いました」と話していたことに触れると、織田は「そのニュースを僕も見て二重に傷付きました。親しくもなければ口軽いとも思われてて…。『おい、どういうこっちゃ！』思って、もうニュースにツッコみましたもん」とヒートアップ。「僕、メチャクチャ口堅いですよ！ 秘密って言われたことに関しては、もう一切（言わない）」とアピールしていた。