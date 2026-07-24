テレビの話題
『テレビの話題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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「出没！アド街ック天国」が山田五郎さん最後の出演回を放送へ
7月14日に死去した、山田五郎さんの最後の出演回となるとのこと
オリコンニュース
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Snow Man・ラウールが「印象的な逆転劇を見せました」番組企画成功の背景
現代ビジネス
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阪神「最強の助っ人」ランディ・バース氏 バックスクリーン3連発の真相語る
オリコンニュース
2026年8月6日
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桑木志帆、生出演で告白…全英女子オープン優勝賞金は「円でお願いした」
番組の冒頭、安住紳一郎アナから大会の優勝賞金について質問される
スポニチアネックス
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「言ってはいけないNGワード」で厳しい指摘され…岡村隆史、顔面蒼白
3位の「言ってくれたらやったのに」を巡り、岡村隆史は「言うたら済む話」と言及
ABCマガジン
2026年8月5日
2026年8月4日
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元女子バレーボール日本代表・栗原恵氏の息子に衝撃事実「身長が…」
1歳半の長男が身長95センチと平均より14センチ近く高いと明かした
デイリースポーツ
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海外のネットオークションで発見した明治時代の「幻の焼物」に衝撃値
明治時代の幻の焼物「西浦焼の花瓶」が海外オークション経由で登場するという
オリコンニュース
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サッカー日本代表・森保一監督 3人の息子の職業が判明「仕事を一緒に…」
3人はサッカー系YouTubeグループ・LISEMとして30万人超を誇る
オリコンニュース
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月29日
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「有吉の壁」出演者がサプライズで結婚発表へ…まさかの展開も予告
同日放送の番組内で出演者の誰かがネタ中に結婚を発表するという
オリコンニュース
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「フジテレビは復活できますか？」直接取材で元経営陣たちの見解は
制作費は日本テレビの約6割で、演出家やアナウンサーの退社が相次ぐ事態に
現代ビジネス
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「有吉の壁」の番組終了が「地上波テレビの限界」証明か 抱える問題点とは
デイリー新潮
2026年7月28日
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高橋尚子氏、事実婚相手との入籍延期で真相語る「するつもりはあるけど…」
高橋氏は、事実婚パートナーとの入籍が10年以上前から延び続けているという
デイリースポーツ
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「笑点」メンバー・立川晴の輔が「徹子の部屋」出演 過酷な修業時代明かす
マイナビニュース