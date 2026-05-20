テレ朝お天気お姉さん27歳、白ニット姿が「スタイル抜群」とネット衝撃 昨年はデジタル写真集も発売
お天気キャスターの今井春花が20日までにInstagramを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回は白のニット×グレーのパンツ姿を動画で披露。こちらに駆け寄り、眩しい笑顔で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などのコメントが集まっている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回は白のニット×グレーのパンツ姿を動画で披露。こちらに駆け寄り、眩しい笑顔で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などのコメントが集まっている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）