クランクイン！
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GENERATIONS数原龍友、初のソロホールツアー開催決定！ 「心が動いた瞬間を、音に乗せてお届けできれば」
GENERATIONSのボーカル数原龍友によるソロプロジェクト「KAZ」が、自身初となるホールツアー「KAZ LIVE TOUR 2027 “TRIP INTO THE BLUE”」を開催…
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アニメ『ロメリア戦記』10月放送開始 第1弾PV公開＆千葉翔也ら追加キャスト4人を発表
テレビアニメ『ロメリア戦記』が、10月よりTOKYO MXほかで2クールで放送されることが決定。あわせてPV第1弾が公開され、追加キャストとして千葉翔也…
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ホロライブ・大空スバル、かつて認知していたファンが“後輩”と判明「お前もしかしてあのときの？」
「ホロライブ」所属Vtuber・大空スバルさんが、7日までにトーク企画「スバルの小屋」を配信。ゲスト出演した後輩・水宮枢さんを以前から認知してい…
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『超かぐや姫！』初のスピンオフ『超かぐやメシ！』連載決定 ビビビコミック創刊で31作品一挙公開
WEBマンガレーベル「ビビビコミック」が創刊され、アニメ映画『超かぐや姫！』初の公式スピンオフマンガ『超かぐやメシ！』をはじめとする全31作品…
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「ディズニー・ワールド・ビート 2026」全国ツアー開幕！ 5周年記念は過去ハイライト＆クルーズ旅を大満喫！【潜入レポート】
ディズニー音楽を豪華ビッグバンドのグルービーかつ大迫力のサウンドでお届けする「ディズニー・ワールド・ビート」。お馴染みの名曲の数々を、ジャ…
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井上晴美51歳、“可愛いアイドル”に憧れも“グラビア路線”に――芸能生活35年を赤裸々に語る 27年ぶりに写真集発売
衝撃のヘアヌード写真集『LIVE』から27年。現在51歳、3児の母となったタレントで女優の井上晴美が、2種類のデジタル写真集『井上晴美ラスト写真集…
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生放送で降板直訴から6年…人気グラドルが最新グラビア告知 未だ衰えぬ抜群スタイルに反響
女優でタレントの小倉ゆうかが6日に自身のInstagramを更新し、7日発売の写真週刊誌「FLASH」のグラビア掲載を告知。スタイル抜群のオフショットを公…
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ゆうばり国際映画祭観客賞受賞！ “終活タクシー”ロードムービー『ごじゃっぺタクシー』10月公開＆予告解禁
「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2026」で初めて実施された来場者投票による「観客賞」を受賞した映画『ごじゃっぺタクシー』が、10月10日よ…
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謎の男に尽くされるサスペンスコメディー！ 宇野祥平×萩原護『Man』本予告＆新ビジュアル解禁
宇野祥平と萩原護を主演に迎えたサスペンスコメディ映画『Man』より、本予告編とバディムービー感満載の第3弾ビジュアルが完成した。【動画】「あん…
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角田信朗、65歳とは思えない“ムキムキボディ”にネット騒然 キレッキレの動きを披露
空手家でタレントの角田信朗が7日までにInstagramを更新。圧倒的に鍛えられたボディを披露し、ネットを驚かせた。【写真】角田信朗、驚愕の“ムキム…
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キンプリ「So Honey」ダンスMVティザー公開 YUMEKI＆caru振付が話題
9月2日にリリースされるKing ＆ Princeの1st EP「So Honey EP」より、初回限定盤Aに収録される「So Honey」Music Video ‐Dance ver.‐のティザー映…
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ウサギの様子がおかしい『スターヴ・エイカー 召喚』日本版予告＆場面写真解禁
土地に秘められた伝承と家族の崩壊を描いた英国発フォーク・ホラー映画『スターヴ・エイカー 召喚』（9月11日公開）より、悲しみに暮れる夫婦に忍び…
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35年の活動に終止符のT-BOLAN・森友嵐士の現在 名曲「離したくはない」制作秘話も
T-BOLANのボーカルの森友嵐士が7日、「にしたんクリニック」や「イモトのWiFi」の仕掛け人として知られる実業家で、エクスコムグローバル社長の西村…
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吉岡里帆＆奈緒、DV被害者と刑事の葛藤を熱演 『シャドウワーク』迫真の新場面写真公開
映画『シャドウワーク』より、ダブル主演を務める吉岡里帆と奈緒の迫真の演技を捉えた新場面写真とコメントが解禁された。【写真】鋭い眼差しを見せ…
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24の調から広がる2つの世界――吉見友貴が挑むショパンとショスタコーヴィチ
桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）在学中の2017年、第86回日本音楽コンクールで当時最年少となる17歳で優勝した吉見友貴。卒業後は桐朋学園大学ソ…
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山田孝之「みなさん、ヤバいです」 世界観強め謎動画にファン爆笑「天才だわ」
俳優の山田孝之が7日、自身のInstagramにリール動画を公開。エンヤの幻想的な楽曲に乗せて指の爪を切る姿を見せるなど、やりたい放題の独特の世界観…
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トム・ホランド＆ゼンデイヤ、英高級カントリーハウスで結婚パーティー 結婚指輪を身に着けたトムも初キャッチ
トム・ホランドとゼンデイヤが、現地時間8月4日、イギリス・サリー州にある邸宅ホテルで極秘結婚パーティーを開催したようだ。さらに6日にはロンド…
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一瞬の油断が死に直結…『バグダッド・メッシ』緊迫の検問シーン本編解禁 監督メッセージも到着
第97回アカデミー賞国際長編映画賞のイラク代表に選出された映画『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』より、緊迫の検問シーンを収めた本編映…
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実写『モアナと伝説の海』巨大カニ・タマトア役のROLLYが歌うゴージャスな劇中歌「シャイニー」本編映像解禁
公開中の映画『モアナと伝説の海』より、巨大カニ・タマトア役の日本版声優ROLLYが歌う人気曲「シャイニー」の本編映像が解禁された。【動画】“キ…
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ブルックリン・ベッカム＆ニコラ・ぺルツ、トラウマだらけの初回結婚記念日はもう祝わない
両親であるデヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫妻との確執が伝えられる息子のブルックリン・ベッカム。彼と2022年に挙式した妻のニコラ・ペルツは…