角田信朗、65歳とは思えない“ムキムキボディ”にネット騒然 キレッキレの動きを披露

空手家でタレントの角田信朗が7日までにInstagramを更新。圧倒的に鍛えられたボディを披露し、ネットを驚かせた。【写真】角田信朗、驚愕の“ムキム…