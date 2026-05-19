「今日好き」かなりのカップル、13ヶ月記念日2ショットプリクラに反響「雰囲気が似てきた2人」「美男美女」
【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔（かわむら・かなと）、相塲星音（あいば・りのん）が5月18日、それぞれのInstagramを更新。2ショットを披露した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「雰囲気が似てきた2人」13ヶ月記念2ショットプリクラ
河村は「13ヶ月ありがとう」「これといっていう言葉はないけど『ありがとう』」と感謝の言葉を添え、2ショットのプリクラを投稿。お揃いのディズニーリゾートのカチューシャを着けたショットを披露している。
また相塲は「13months 載せてなかったプリクラ」と記し、河村が投稿した2ショットと同じものを披露している。
この投稿にファンからは「13ヶ月おめでとうございます」「雰囲気が似てきた2人」「美男美女」「2人ともビジュ良すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美男美女カップル「雰囲気が似てきた2人」13ヶ月記念2ショットプリクラ
◆「今日好き」かなりのカップル、1年越え記念日ショット
河村は「13ヶ月ありがとう」「これといっていう言葉はないけど『ありがとう』」と感謝の言葉を添え、2ショットのプリクラを投稿。お揃いのディズニーリゾートのカチューシャを着けたショットを披露している。
◆「今日好き」かなりのカップルの投稿が話題
この投稿にファンからは「13ヶ月おめでとうございます」「雰囲気が似てきた2人」「美男美女」「2人ともビジュ良すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】