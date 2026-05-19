人気グラドルの倉持由香、春麗のコスプレ写真でファンに質問「どっちが似合いますか？」
100センチのヒップを武器に“尻職人”として人気のグラビアアイドル・倉持由香が18日、自身のXを更新し、ゲーム『ストリートファイター』春麗のコスプレ写真を2枚投稿した。
【写真】太ももデカすぎ！春麗コスプレ姿の倉持由香
定期的にコスプレ写真を投稿しており、今回は「青と黒、どっちの春麗が似合いますか？」と投稿。これにファンは「どっちも可愛すぎる〜〜〜青も健康的で可愛いけど黒の雰囲気が良すぎる」「青の方がより良い感じ」「黒・春麗は普段見ていなかったですが、なかなか新鮮でこれはこれで良いのですが、青・春麗がやはり映えますねッ」などと反応している。
倉持は、2019年11月にプロゲーマーのふ〜ど氏と結婚、21年6月に第1子となる男児を出産している。
結婚した際は『ストリートファイターIV』がきっかけで出会い、約10年の交際期間といい「共通の趣味であるゲームを一緒にプレイしたり、ふ〜どさんの出場する大会の応援に行ったり、2人の大好物のラーメンを食べ歩いたり、共通の友達と自宅で遊ぶ日々を経て、『この人と結婚したら、この先の人生もずっと毎日楽しく笑って暮らせそうだなぁ』と思えることができ、結婚という道に進むこととなりました」と、道のりを説明していた。
【写真】太ももデカすぎ！春麗コスプレ姿の倉持由香
定期的にコスプレ写真を投稿しており、今回は「青と黒、どっちの春麗が似合いますか？」と投稿。これにファンは「どっちも可愛すぎる〜〜〜青も健康的で可愛いけど黒の雰囲気が良すぎる」「青の方がより良い感じ」「黒・春麗は普段見ていなかったですが、なかなか新鮮でこれはこれで良いのですが、青・春麗がやはり映えますねッ」などと反応している。
結婚した際は『ストリートファイターIV』がきっかけで出会い、約10年の交際期間といい「共通の趣味であるゲームを一緒にプレイしたり、ふ〜どさんの出場する大会の応援に行ったり、2人の大好物のラーメンを食べ歩いたり、共通の友達と自宅で遊ぶ日々を経て、『この人と結婚したら、この先の人生もずっと毎日楽しく笑って暮らせそうだなぁ』と思えることができ、結婚という道に進むこととなりました」と、道のりを説明していた。