静岡・北海道2産地、5品同時展開！ ブルボン「メロンフェア」

記事ポイント ブルボンが2026年5月19日（火）より「メロンフェア」商品5品を期間限定で全国発売静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロンの2種類の風味を展開アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌなど人気シリーズにメロン味が登場 ブルボンが2026年5月19日（火）より「メロンフェア」商品5品を期間限定で全国発売静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロンの2種類の風味を展開アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌなど人気シリーズにメロン味が登場

ブルボンの人気菓子シリーズがこの夏、メロンの香りをまとって登場します。

静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤肉メロンという、個性の異なる2種類のメロンを使用した「メロンフェア」商品5品が、2026年5月19日（火）より期間限定で全国発売されています。

ブルボン「メロンフェア」





発売日：2026年5月19日（火）全国発売販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス

今回発売される5品は、芳醇な香りと上品な甘みを持つクラウンメロンと、力強く深い甘みを持つ北海道産メロンをそれぞれ素材として活用した期間限定ラインナップです。

アルフォートやシルベーヌ、エリーゼ、ロアンヌといったブルボンの個性豊かな定番シリーズにメロンの風味が組み合わさり、この季節ならではの味わいに仕上がっています。

クラウンメロンを使用した3品と北海道産メロンを使用した2品がそろい、用途や好みに合わせて選べる構成になっています。

量販店やドラッグストア、小売店などで広く取り扱われ、一部商品はコンビニエンスストアでも購入できます。

北海道メロンシリーズ

北海道産の赤い果肉を持つメロンを使用した2品は、コクのある深い甘みが特徴です。

メロンパウダーやメロンソースとして練り込まれており、素材の風味をしっかりと感じられる仕上がりになっています。





アルフォート北海道メロン内容量：126g（個装紙込み）賞味期限：9カ月取扱：コンビニエンスストアでも販売

北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと、香ばしく焼き上げた全粒粉入りビスケットを組み合わせた一品です。

赤肉メロンならではの上品な甘さをチョコレートの中にしっかりと感じられるアルフォートに仕上がっています。





シルベーヌ北海道メロン内容量：6個賞味期限：6カ月

バニラ風味のケーキでくちどけのよいクリームと北海道産メロンパウダーを使用したメロンソースをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングしています。

ミルキーな口当たりとメロンソースのコクある甘みが層をなした、リッチな食感のシルベーヌです。

クラウンメロンシリーズ

静岡県産クラウンメロンの気品ある香りと上品な甘さを活かした3品がそろいます。

サクサクのウエハースやゴーフレット、全粒粉ビスケットなど、それぞれ異なるテクスチャーと組み合わさることで、クラウンメロンの繊細な風味が際立っています。





エリーゼクラウンメロン内容量：32本（2本×16袋）賞味期限：12カ月取扱：コンビニエンスストアでも販売

サクッと軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包んだエリーゼです。

クラウンメロンの上品な香りと甘みが、薄くて軽いウエハースのサクサクとした食感とともに広がります。

2本入り16袋の個包装で、職場や学校への持ち寄りにも適した容量です。





ロアンヌクラウンメロン内容量：16枚（2枚×8袋）賞味期限：12カ月

香ばしくサクッとやさしい食感のゴーフレットで、クラウンメロンクリームをサンドしています。

ゴーフレット生地のくちどけとクラウンメロンクリームの上品な甘みが一体となった、繊細な味わいのロアンヌです。





アルフォートミニチョコレートクラウンメロン内容量：12個賞味期限：10カ月取扱：コンビニエンスストアでも販売

クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉ビスケットを組み合わせたアルフォートミニチョコレートです。

気品あふれるクラウンメロンの風味が、ひとくちサイズのミニチョコレートに凝縮されています。

クラウンメロンの気品ある香りと北海道産赤肉メロンのコクある甘みという、産地と品種が異なる2種のメロン風味を5品で食べ比べられるのが今回のフェアの魅力です。

アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌとブルボンを代表するシリーズが一斉にメロン味で登場するのは期間限定ならではのラインナップで、量販店・ドラッグストア・一部コンビニエンスストアで購入できます。

ブルボン「メロンフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「メロンフェア」の5品はすべてコンビニエンスストアで購入できますか？

A. コンビニエンスストアで取り扱いがあるのはアルフォート北海道メロン、エリーゼクラウンメロン、アルフォートミニチョコレートクラウンメロンの3品です。

シルベーヌ北海道メロンとロアンヌクラウンメロンは量販店・ドラッグストア・小売店などでの販売となります。

Q. 「メロンフェア」商品の価格はいくらですか？

A. 5品すべてオープンプライスで設定されており、販売店によって価格が異なります。

詳細は各販売店の店頭または公式サイトに掲載されます。

Q. 使用されているメロンの産地と品種の違いは何ですか？

A. クラウンメロンは静岡県産で、芳醇な香りと上品な甘みが特徴です。

北海道産メロンは赤い果肉を持つ品種で、力強く深い甘みが特徴となっています。

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