¥Ç¥Ó¥å¡¼£³¼þÇ¯MAZZEL¡¢½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä·èÄê¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤Ç¥ª¡¼¥ë¥«¥Ã¥È»£±Æ
¡ØMAZZEL 1st photobook with ZEAL¡ÙÉ½»æ¥«¥Ã¥È
BMSG½êÂ°¤Î8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAZZEL¡Ê¥Þ¡¼¥¼¥ë¡Ë¤¬¡¢5·î17Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØMAZZEL 1st photobook with ZEAL¡Ù¡Ê8·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÂÏ©¡ÊMaze¡Ë¡¦¾ðÇ®¡ÊZeal¡Ë¡¦¹¬Ê¡¡ÊMazel¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤Ç¥ª¡¼¥ë¥«¥Ã¥È»£±Æ¡£¥Ñ¥¿¥ä¤Î³¹Ãæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿MAZZEL¤é¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä³¤¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤Ê¤É¡¢8¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢MAZZEL¤Î¡Èº£¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢É½»æ¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¡£¥Ñ¥¿¥ä¤ÎÌëÆ»¤Ç»£±Æ¤·¤¿MAZZEL¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï·î´©»ï¡ØJUNON¡Ù¤Î¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
½ñ»ï¾ðÊó½ñÌ¾¡§¡ØMAZZEL 1st photobook with ZEAL¡ÙÈ¯Çä¡§2026Ç¯8·î21Æü(¶â)Äê²Á¡§4,950±ß¡ÊËÜÂÎ4,500±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë»£±Æ¡§¸Þ½½ÍòÍ¦À¸¡ÊTRON¡ËÂÎºÛ¡§A4È½ 128¥Ú¡¼¥¸È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¢£È¯ÇäµÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ
ÃêÁª¤Ç¹ç·×900¿Í¤ò¾·ÂÔ¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆü¡¦¾ì½ê¡ä³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯9·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¾ì½ê¡§ÅÔÆâË¿½ê¡ãÍ½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö¡ä2026Ç¯5·î18Æü12»þ00¡Á2026Ç¯7·î5Æü23»þ59Ê¬