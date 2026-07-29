ミュージックヴォイス
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櫻坂46山崎天、ギターかき鳴らし「行くぞー！」 応援アンバサダー堂々の開会宣言
ギターを掻き鳴らす山崎天 櫻坂46の山崎天が６日、東京・Zepp DiverCity (TOKYO)で『マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL…
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山田涼介、香水をまとう「僕を嗅ぎたいですよね？すごくいい香りです、僕（笑）」
山田涼介 山田涼介が４日、都内で行われた、JO MALONE LONDON「シー ソルト アドベンチャー 」フォトコールに出席した。今回発表した…
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桜井日奈子、素すぎる“日奈子の１日”を切り撮る 27年カレンダーブック発売決定
「桜井日奈子2027カレンダーブック（仮）」（東京ニュース通信社刊） 桜井日奈子が「桜井日奈子2027カレンダーブック（仮）」を９月16…
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AKB48伊藤百花、ダイアン津田の生「スー！」に大興奮
ダイアン津田とAKB48伊藤百花 ダイアンの津田篤宏とAKB48の伊藤百花がこのほど、都内で行われた「バンダイ にふぉるめーしょん 新CM発…
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BE:FIRST初のグローバルEPリリース決定＆先行曲「BRUCE WAYNE」MV公開
BE:FIRST BMSGに所属する6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが31日、9月18日に初のグローバルEP『WATCH ME』をリリースすること…
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INI、9TH SINGLE「ANTHEM」新ビジュアル公開
INI（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループ・INIが31日、9月16日にリリースする9TH SINGLE『ANTHEM』の新ビジュアルを…
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米津玄師「夜鷹」×『キングダム 魂の決戦』公開記念PV解禁
ⓒ原泰久／集英社 ⓒ2026映画「キングダム」製作委員会 米津玄師が書き下ろした映画『キングダム 魂の決戦』（公開中）主題…
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≠ME「THE FIRST TAKE」初登場！「愛くださいませ」SPバージョン一発撮り
≠ME - 愛くださいませ / THE FIRST TAKEサムネイル ≠MEが、31日22時からYouTubeでプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に初登場。…
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要潤・正門良規・豊原功補ら、向井理主演の社会派医療ドラマに出演決定
連続ドラマW MR -医薬情報担当者-」ポスタービジュアル（C）WOWOW 要潤、正門良規（Aぇ! group）、豊原功補らが、向井理が主演を務め…
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横浜流星、GP帯連続ドラマ初の単独主演 映画「国宝」奥寺佐渡子氏と再タッグ
小駒を演じる横浜流星（C）ＴＢＳスパークルＴＢＳ 俳優の横浜流星が、TBS10月期の金曜ドラマ枠（毎週金曜よる10時）『LOST10』（ロ…
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結木滉星、“野人”岡野雅行のポンコツ半生を映画化した『アンダードッグ』に出演 ライバル校のエース役
結木滉星 俳優の結木滉星が、2027年秋冬公開予定の映画『アンダードッグ ― 日本初のW杯出場を決めたポンコツ男 ―』に出演することが…
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山本千尋、ドラマ「おいしい給食」に出演 体育教師のヒロイン役「ご褒美のような時間でした」
平良美晴を演じる山本千尋（C）2026「おいしい給食」製作委員会 俳優の山本千尋が、市原隼人が主演を務めるドラマ「おいしい給食 seas…
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【うたであえたら】ゆず×羽生結弦、仙台のリンクで初コラボ 一夜限りの特別パフォ
ゆず×羽生結弦 8月15日放送の新たな音楽特番「NHK 夏の音楽祭 うたであえたら2026」。その特別企画が決定した。ゆずの2人と、宮城県…
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柳楽優弥主演ドラマ『九条の大罪』が映画化決定、松村北斗ら再集結「俳優として本当に幸せ」
（C）2027映画「九条の大罪」製作委員会（C）真鍋昌平／小学館 柳楽優弥主演で真鍋昌平氏原作の『九条の大罪』が映画化されることが…
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＝LOVE高松瞳＆瀧脇笙古、涼しげな浴衣姿で登場！「ズートピア」くじ発表会で仲良しトーク
＝LOVE高松瞳＆瀧脇笙古 ＝LOVEの高松瞳と瀧脇笙古が29日、都内で開催されたHappyくじ『ズートピア』10thアニバーサリー 商品発表会に…
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Snow Manが新CMで会社員に!? 佐久間＆宮舘の女性役クオリティにメンバーも絶賛
Snow Man新TVCM「クリスプ商事の日常」篇 Snow Manが出演するカルビー「クリスプ」の新TVCM「クリスプ商事の日常」篇が8月3日より全…
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イコラブ“しょこみん”高松瞳&瀧脇笙古、浴衣姿でくじ引き体験「これは沼！」
高松瞳&瀧脇笙古 ＝LOVE（イコラブ）の高松瞳&瀧脇笙古が29日、都内で行われた、Happyくじ『ズートピア』10thアニバーサリー …
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モナキ、新宿のクラブで撮影した新PV公開 テーマは「ストレス発散」
モナキ モナキが29日、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の追撃盤となるCタイプとDタイプを7月29日にリリースし、「ほんまや…
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YOSHIKI、熊本地震とフランス・スペイン山火事の被災地を支援「胸を痛めています」
YOSHIKI YOSHIKIは、自身が設立した米国非営利公益法人「YOSHIKI Foundation America」を通じ、7月28日に熊本県で発生した地震の被災…
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山田涼介、新CM「Myオバジレシピ」篇に登場 夏の肌対策を披露
山田涼介×オバジ新TVCM「Myオバジレシピ」篇 山田涼介が出演する「オバジ（Obagi）」新TVCM「Myオバジレシピ」篇が7月29日から全国…