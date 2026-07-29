ミュージックヴォイス

【うたであえたら】ゆず×羽生結弦、仙台のリンクで初コラボ 一夜限りの特別パフォ

ゆず×羽生結弦 8月15日放送の新たな音楽特番「NHK 夏の音楽祭 うたであえたら2026」。その特別企画が決定した。ゆずの2人と、宮城県…