「ごめんな祭」“謝罪の聖地”後免町で野球部の少年は何を謝る？頭を下げないと通れない「ごめんなさい神社」も　高知

高知・南国市の後免町を謝罪の聖地としてPRする「ごめんな祭」が10日に開催。

日頃言えなかった謝罪を公園で叫ぶ参加者の姿や、頭を下げないと通れない低い鳥居の「ごめんなさい神社」も登場した。

「ぶくぶく太って…」公園で謝罪叫ぶ

10日、カメラが捉えたのは高知・南国市の公園で叫ぶ人々。

「運動してやせると約束したのに、全く運動せずぶくぶく太ってごめんなさーい！」

「いつもスマホやめてって言われているのにやめなくて、ごめんなさい！」

誠心誠意の「ごめんなさい」。

南国市の後免町を謝罪の聖地としてPRしようと、その名も「ごめんな祭（さい）」が行われた。

「叫ビスト」と呼ばれる人たちが、それぞれの「ごめんなさい」を叫ぶ。

地元野球部の中学生はお母さんに向けて…

「次の日になって泥だらけのユニホームを出したり、ひどいときには夜1回目の洗濯が終わった後に『これ洗ってー』と言って苦労を増やしてしまってごめんなさーい！」

野球部の中学生は「心の中に秘めていた気持ちをすべて言葉にできたので、すっきりしました」と話す。

頭を下げないと通れない「ごめんなさい神社」も登場

さらに、会場には「ごめんなさい神社」もある。

あえて低めに作られた鳥居は、頭を下げないと通れない仕様になっている。きちんと反省すると、神様は許してくれるという。

参拝者たちは、口に出せない「ごめんなさい」を紙に書いて奉納していた。

（「イット！」5月12日放送より）