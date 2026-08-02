中学生
『中学生』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
-
千葉県で面識のない女子中学生に性的暴行か、56歳の男を逮捕
ABEMA TIMES
-
タイの中高一貫校で14歳生徒が銃を乱射、教職員5人が死亡し20人以上がけが
FNNプライムオンライン
-
タイ・バンコク近郊の中高一貫校で銃乱射が発生し、生徒ら6人が死亡
FNNプライムオンライン
-
女子中学生をナイフで脅し性的暴行か「性欲抑えきれなかった」男逮捕 千葉
日テレNEWS NNN
-
横浜F・マリノス宮市亮が語る、NARUTOとSLAM DUNKが育んだ選手の原点
『NARUTO』『BLEACH』『SLAM DUNK』が青春を支えたと宮市は述べている
Sportiva
-
はるな愛が映画「となりのとらんす少女ちゃん」で自身初の母親役に挑戦
トランスジェンダーの中学生が未来の自分と対話し自分らしい生き方を探す物語で
オリコンニュース
-
広澤克己氏が高校野球7回制に懸念、甲子園での猛暑対策を先に求める
デイリー新潮
2026年8月6日
-
ネット歴20年の母でも気づかず、SNS投稿から子どもの学校が特定された
クレーンゲームの景品や行動履歴など一見無害な情報の組み合わせで特定されたという
ママスタ☆セレクト
-
広末涼子が病名公表を決意、背中を押したのは次男からの言葉だった
病名公表を迷っていた広末氏が公表を決意したのは次男の言葉がきっかけだという
日刊スポーツ
-
度胸試しという部分も？「川ガキは四万十川に欠かせない文化」
デイリー新潮
2026年8月5日
2026年8月4日
-
『テニスの王子様』が27年の歴史に幕、完結号が約19年ぶり重版
シリーズ約27年・国内累計6000万部超の歴史に幕を下ろしたこととなる
日テレNEWS NNN
-
高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、スピードスケート界から初の快挙
スピードスケート界初の受賞で、五輪メダル通算10個は日本女子最多である
スポーツ報知
-
若者が理想の相手と友達になれる確率は低く、似た者同士が結びつきやすい
理想の相手と実際に友達になれたケースは学年後半でわずか5％程度だったという
GIGAZINE（ギガジン）
-
テニプリシリーズが27年の歴史に幕、連載開始時の豪華な同期作品が話題に
1999年から続くテニプリシリーズが27年の歴史に幕を下ろしたとのこと
オリコンニュース
-
『テニスの王子様』シリーズが27年の歴史に幕、許斐剛氏が感謝を語る
1999年の連載開始から27年間続いたシリーズが幕を下ろしたことになる
オリコンニュース
2026年8月3日
-
『新テニスの王子様』完結号の『ジャンプSQ.』が発売前重版を決定
同号は創刊以来19年で初の重版で、通常比165%増刷されるとのこと
オリコンニュース
-
『新テニスの王子様』完結号が発売前に重版決定、CD付録にも注目集まる
同号には総勢143名参加の新曲CDが付録につき、重版が決定したとのこと
オリコンニュース