FNNプライムオンライン
-
東京都が熊本地震被災地に警視庁部隊47人、パトカーなど18台を派遣 被災者向けに都営住宅100戸提供
東京都の小池知事は、熊本地震の被災地で警戒や警らを行うために警視庁からパトカーなど18台、47人を派遣したと発表しました。小池知事：過去の災害で…
-
公的年金の積立金総額、過去最高の302兆円 GPIF運用好調 厚生年金は6年連続で増加、国民年金は2年ぶり増
2025年度の公的年金の積立金の総額は300兆円を超え、過去最高を更新しました。GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の運用実績が好調だったことが…
-
国民民主代表選 9月投開票 現代表・玉木雄一郎氏と若手の橋本幹彦氏が一騎打ち
9月投開票される国民民主党の代表選挙に、玉木代表と若手議員の2人が立候補しました。立候補したのは届け出順に、衆議院議員の橋本幹彦氏と、現代表の…
-
大型で非常に強い台風13号 離れた場所にも“影響”、列島各地でゲリラ雷雨 被災地熊本も警戒 15号は週明けにも東北地方に上陸か
“ダブル台風”がお盆休みを直撃です。台風13号は非常に強い勢力に発達し、猛威を振るっています。さらに来週は台風15号が北日本から関東に接近する恐…
-
悠仁さま「私自身も皆様の活動に参加させていただく中で、多くのことを学びたい」 スカウトのイベントで初のおことば
広島県を訪問中の秋篠宮家の長男・悠仁さまは国内外のスカウトが集うキャンプ大会に参加し、初めてのおことばを述べられました。悠仁さまは7日午後7時…
-
「盆にダブル台風」帰省ラッシュに影響か 沖縄奄美を13号が直撃 関東でゲリラ雷雨発生 気になる15号の進路は？
台風13号が沖縄県を直撃する中、東京都心で台風由来によるゲリラ雷雨が発生しています。午前8時ごろの東京・品川区では、アスファルトを大粒の雨が打…
-
【台風情報】台風13号“異例のコース”で影響長期化か 九州は月曜まで高波に警戒 15号は11日（火）以降、北日本に上陸か
大型で非常に強い台風13号が沖縄・奄美を直撃し、大荒れのピークを迎えています。この影響で、沖縄では人気の観光スポットが次々と対応に迫られました…
-
「無料で差し上げます」詐欺が急増 接触するとニセ“佐川急便”に誘導され、個人情報を求められる 「閉店」「引っ越し」装う手口
SNSのスレッズやTikTokで「無料で差し上げます」とうたった新しい形の詐欺が、今、急増しています。ブランドバッグやキャンプ用品などを「無料で差し…
-
シャインマスカット収穫目前の400房盗まれる “死角”狙われたか 「発見が遅くなってしまった」 栃木・佐野市
鮮やかなエメラルドグリーンの粒と芳醇な香りや味わいから“緑の宝石”とも呼ばれるシャインマスカット。さまざまなスイーツにも使われています。その…
-
97歳女性が“翼の上に立ち飛行”でギネス記録 「年を取ると出来ないことが増える。だからできることをする」 イギリス
空高く、くるくると回転しながら飛行する小型機。逆さまに1回転するなど次々とアクロバット飛行を披露します。しかし、よく見ると飛行機の上には人の…
-
「屋根から落ちた」ウソの119番通報 義理の弟を暴行死 日常的に暴行か41歳女を逮捕「生活態度に不満があった」
警察車両の中で前かがみになる女性。無職の望月理恵子容疑者（41）です。2025年2月、群馬・渋川市の自宅で、夫の弟で無職の望月墨雄さん（当時44）の…
-
「楽しい思いも」75歳女性が語るロマンス詐欺 「アキオ」にだまされ170万円振り込む寸前に銀行員が声かけ被害防ぐ
警察署で自らが経験した詐欺未遂について語る75歳の女性。女性：愛していますとか、そういう言葉が常ですよね。女性が巻き込まれそうになった犯罪。そ…
-
フーシ派がイエメン暫定政権拠点を攻撃、58人死亡 17人はサウジ軍兵士とイランメディア サウジへの大規模攻撃の懸念も
イエメンの親イラン武装組織フーシ派は6日、サウジアラビアが支援するイエメン暫定政権の拠点を攻撃し、少なくとも58人が死亡しました。フーシ派は6日…
-
「生涯考え続けてください」江別市男子大学生集団暴行死 主犯格・当時18歳の川口侑斗被告に無期懲役の判決「理不尽以外の何ものでもない」
北海道・江別市で男子大学生が死亡した集団暴行事件で、札幌地裁は主犯格とされる被告に対し、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。裁判では、被告が…
-
夏山で相次ぐ遭難、2度救助される人も 命救ったヘルメットに大きな亀裂 緊迫の救出劇
「山の日」を前に、夏山登山で各地の山がにぎわう一方、登山者の遭難も相次いでいます。7日正午ごろ、山梨・富士吉田市の富士山5合目では、ツアー客や…
-
【台風情報】ダブル台風の進路予想 13号は沖縄に最接近、線状降水帯の発生可能性 15号は来週関東に影響か
先ほど「強い」から「非常に強い」に発達した台風13号は、7日午後4時55分現在、沖縄地方に最も接近しています。台風13号に警戒が必要ですが、さらに15…
-
「また犯人が来るんじゃないか」10日で2度も…防犯カメラが捉えた“タイヤ泥棒” 「レクサス純正アルミタイヤ」も被害 「早く捕まって」
埼玉・三芳町の中古車販売店で、アルミホイール付きタイヤなどが盗まれる被害が10日間で2回発生した。防犯カメラには不審な男らの姿が記録されており…
-
小池都知事が多摩動物公園ライオン3頭の死に言及「泳ぐことをしないもので…」 急激な猛暑が原因か 動物への暑熱対策を指示
東京・多摩動物公園で飼育していたライオン3頭が猛暑による影響で相次いで死んだことに対して、小池知事は動物園側に暑さ対策を実施するよう指示しま…
-
国家公務員の給与 人事院が平均3.51％超、1万5056円引き上げを勧告 受け入れられれば平均年収739万円に
人事院は国家公務員の給与を2年連続で3％を超える大幅なベースアップを勧告しました。人事院は来年度の給与改定で国家公務員の給与を平均3.51％、1万5…
-
東京駅近く八重洲駐車場に「地下シェルター」 屋外の多くの人が逃げ込める場所確保 弾道ミサイル攻撃に備え2例目
東京都は、弾道ミサイルの攻撃を受けた際の地下シェルターとして都営地下鉄・麻布十番駅に続き、東京駅近くの八重洲駐車場を2例目として整備すると発…