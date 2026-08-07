FNNプライムオンライン

【台風情報】台風13号“異例のコース”で影響長期化か 九州は月曜まで高波に警戒 15号は11日（火）以降、北日本に上陸か

大型で非常に強い台風13号が沖縄・奄美を直撃し、大荒れのピークを迎えています。この影響で、沖縄では人気の観光スポットが次々と対応に迫られました…