『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「約2キロの金塊奪い車で逃走か 防犯カメラに走り去る“3人組”」についてお伝えします。

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28日、東京・葛飾区の路上でおよそ2キロの金塊が3人組の男に奪われる事件が起きました。

現場近くの防犯カメラ映像には、人が倒れているなか、リュックサックを持った男性が襲われ、白い服を着た人物がそのリュックを持ち走り去る様子や、その後、倒れていた人が起き上がろうとする様子も映っています。

別の防犯カメラ映像には、同じような服装の人物が走り去る様子も確認できました。

警視庁によりますと28日午後、葛飾区東新小岩の路上で男性4人が3人組の男に襲われ、およそ2キロの金塊が入ったリュックを奪われ、ケガをした事件。3人組の男は男性らに催涙スプレーをかけ、殴る蹴るの暴行を加えたとみられ、その後、現場から駆け足で逃走しました。

その後、3人組が車に乗り込む様子が防犯カメラに映っていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。