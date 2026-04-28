「麻生氏は食べたのか？」高市首相の「焼き魚定食」の次は進次郎防衛相の「高級焼肉」で大ブーイング、政治家はなぜ食でここまで叩かれるのか…明暗分けた“その瞬間”

最近、永田町で「会食絡み」の話題がつきない。高市早苗総理が麻生太郎副総裁に振る舞った「焼き魚論争」が勃発。さらには「週刊文春」電子版が、三陸沖地震の直後に小泉進次郎防衛相が「2万円焼肉会食」をしていたことを報道。こうした中、危機管理力を発揮し、“難”を逃れた「2人の大物政治家」もおり――。

【画像】会食騒ぎの中、“会食中止”を決断した政治家

焼き魚定食で揺れる永田町

“会食嫌い”を公言する高市総理。党幹部とのコミュニケーション不足が指摘される中、4月上旬に、首相官邸で約1時間、珍しく「ランチ会」を催した。

招待したのは、自民党総裁選で自らの後ろ盾となった麻生太郎副総裁、その義弟・鈴木俊一幹事長、そして萩生田光一幹事長代行である。

高市総理が3人に振る舞ったのは、官邸の食堂から取り寄せた「焼き魚定食」という庶民的なメニューだった。

ただし、党内からは、戸惑いの声も出ていた。

気心知れた相手とは別にして、自民党では先輩政治家との会食の場合、相手のキャリアや好みに合わせて、メニューやお店を決めるのが通例だからだ。

伝統的に政治家にとっての会食は、信頼関係を醸成する目的があるとされてきた。会食のメニューや、もてなしは、相手への感謝や重要視していることを示すメッセージにもなり得る。

志公会（麻生派）の派閥領袖として君臨してきた麻生氏は、まさにそうした気配りを重視してきたとされる。

「その意味では、麻生さんに “焼き魚定食”を出すのは、ちょっと……。通常なら、少なくとも、それなりのお弁当などを用意すると思います。高市さんにはそういう発想がない。

よく言えば、庶民的ですが、ビジネスマナーとしてはどうなのか。結局、高市さんが、あまり気配りや人心掌握が上手ではないことの現れでしょう」

4月13日に「集英社オンライン」が、そんな自民党の副大臣経験者の声を報道した後、にわかに勃発したのが「焼き魚論争」である。

「毎日新聞は4月20日に、麻生氏が運ばれてきた切り身の『焼き魚定食』に手をつけることはなかったと報道しました。麻生氏周辺が、焼き魚定食というメニューに、総理の気遣いが見えないと、イラだっていると伝えました」（全国紙政治部記者）

「政策最優先」の高市総理は、古典的な人間関係重視の政治スタイルとは異なると指摘されている。

この毎日新聞の報道に対して、“カウンター”に打って出たのがフジテレビだった。

「FNNオンラインは4月23日に、高市総理がランチ会を定例化する意向だとした上で、“焼き魚会食”を巡っても、麻生氏は定食に『手をつけていた。何も問題ない』という同席者の証言を報じました」（同前）

かように、麻生氏が焼き魚に手をつけたのかどうかは未だはっきりしないが、高市総理の「焼き魚会食」は論争の様相を呈したのだった。

官僚出身の自民元職議員は筆者の取材に対して、こう語る。

「霞ヶ関の官僚は昔、政治家との会食や、返礼品のマナーを徹底的にたたき込まれたものです。

いいか悪いかは別にして、そうした永田町・霞ヶ関の“常識”からすれば、麻生さんに官邸の（食堂の）焼き魚を出すという、高市総理の振る舞いは“型破り”なのは間違いありません」

災害時対応ににじむ政治家の資質

こうした中、焼き魚定食とは対照的な“高級会食”も注目されている。

「週刊文春」電子版は、4月20日に最大震度5強を観測した三陸沖地震の直後、小泉進次郎防衛相が港区の高級焼き肉店で「高級カルビ」を堪能していたと報道した。

「政府として災害対応に動いている中、自衛隊などを所管する防衛省のトップとして、あまりに危機感のない対応だと問題視する報道でした」（前出・全国紙政治部記者）

実はこの日、小泉氏とは異なり、会食を予定していたものの、中止した2人の大物政治家たちがいた。

「林芳正総務相と、武田良太元総務相です。2人は都内のイタリアンレストランで会食を予定していましたが、三陸沖地震を受けて、中止したのです」（自民党関係者）

政策通として知られる林氏は、自民党総裁選にも出た、旧宏池会（旧岸田派）の重鎮だ。

一方の武田氏は、旧志帥派（旧二階派）の実力者として知られた。4月には、事実上の“武田グループ”となる政策集団「総合安全保障研究会」も立ち上げた。

「党内での立ち位置が異なる2人ですが、陽気な性格が共通しており、実は仲がいいのです」（同前）

会食の中止をいち早く提案したのは、武田氏だったという。

「総務省は外局に、消防庁を抱えており、災害対応に関係します。武田氏は林氏と同じく、総務大臣経験者ですから、林氏の立場がよくわかる。

また、第二次安倍政権で、防災担当の内閣府特命相として、千葉県を直撃した台風15号の対応などを担った経験もあり、初動の重要性を実感していた。

そのため、武田氏から会食の中止を林氏に提言したといいます」（同前）

政治家にとって、会食は切っても切れないコミュニケーションツールで、もはや仕事の一つともいえる。店選びやメニューには、人柄や価値観が出る。そして時には、その実施を巡り、危機管理能力が問われる局面もある。

取材・文／河野嘉誠 集英社オンライン編集部ニュース班