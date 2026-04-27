元フジテレビで、フリーの高島彩アナウンサーが、中学生になった長女のために作った弁当を公開した。

高島アナは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「長女が中学生になり 週６お弁当生活スタート」と記し、９日分の弁当の写真をまとめた画像をアップ。

「苦行かと思われたお弁当作りも今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが ２週間たって既にネタ切れ これが６年続くのかぁー」と記述。

「焼肉弁当 ピーマンの肉詰め弁当 鶏の照り焼き弁当 鶏つくね弁当 ミルフィーユトンカツ弁当 蓮根のはさみ焼き弁当 鶏とたまねぎのオイスター炒め弁当 八宝菜とアスパラ肉巻き弁当 焼肉弁当２週目 このあたりを組み換えてやっていきますかね」とつづった。

高島アナは２００１年にフジテレビに入社し、１年目から冠番組「アヤパン」を担当。０３年から「めざましテレビ」の司会を務めるなどエースアナとして活躍。１０年にフジを退社後、フリーに。国民的人気デュオ「ゆず」の北川悠仁と１１年１０月に結婚し、１４年２月に長女、１６年６月に次女が誕生している。