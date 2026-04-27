高島彩アナウンサー

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　元フジテレビで、フリーの高島彩アナウンサーが、中学生になった長女のために作った弁当を公開した。

　高島アナは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「長女が中学生になり　週６お弁当生活スタート」と記し、９日分の弁当の写真をまとめた画像をアップ。

　「苦行かと思われたお弁当作りも今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが　２週間たって既にネタ切れ　これが６年続くのかぁー」と記述。

　「焼肉弁当　ピーマンの肉詰め弁当　鶏の照り焼き弁当　鶏つくね弁当　ミルフィーユトンカツ弁当　蓮根のはさみ焼き弁当　鶏とたまねぎのオイスター炒め弁当　八宝菜とアスパラ肉巻き弁当　焼肉弁当２週目　このあたりを組み換えてやっていきますかね」とつづった。

　高島アナは２００１年にフジテレビに入社し、１年目から冠番組「アヤパン」を担当。０３年から「めざましテレビ」の司会を務めるなどエースアナとして活躍。１０年にフジを退社後、フリーに。国民的人気デュオ「ゆず」の北川悠仁と１１年１０月に結婚し、１４年２月に長女、１６年６月に次女が誕生している。