香港の最強スプリンターを決めるチェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（芝１２００メートル）が２６日、香港・シャティン競馬場で行われた。優勝したのはザカリー・パートン騎手とコンビを組んだカーインライジング（セン６歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）。２着に続いた日本のＧ１馬サトノレーヴを４馬身差以上も引き離し、連覇達成とともに、Ｇ１・９勝目をマークした。

この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２６日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。カーインライジングは４角手前で背後に控えていたサトノレーヴを直線だけで４馬身差以上も突き放し、最後は流す余裕も見せた楽勝。安藤氏は「高松宮記念連覇したサトノレーヴを子供扱いやもん」と香港最強馬の強さに脱帽といった様子で、「解説は一言、バケモノです」と投稿している。

２０連勝を飾ったカーインライジングのレースぶりにＸ（旧ツイッター）では「カーインライジング化け物」「カーインライジング２０連勝」「カーインライジングバケモン」がトレンド入りするほど反響があった。ＳＮＳでは「すごすぎひん？」「このレースで儲けたのは馬主だけ」「ホントに馬か？」「なんなんあの仔？！」「化け物だわ」「意味わからんすぎる」「なんやこいつｗｗｗ」「積んでるエンジン違い過ぎだろ」「どうか日本のG1に出ていただけないでしょうか」「どうやったら勝てるんだよ」「まさに馬の世界の「ウサインボルト」」「化け物過ぎる」「やばすぎん？？」「加速力凄すぎてスーパーカー」「なんで１２００であんなに差つくんだよ」「別次元すぎる」「血じゃなくてガソリンが流れていると言われた競走馬」「馬以外の生命体じゃねこれｗ」などの驚きのコメントが寄せられている。