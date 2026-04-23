『未解決の女』今夜第2話 “朋”波瑠がSeason1からの仲間たちと再会
俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）の第2話がきょう23日に放送される。
【写真】6年ぶりに鈴木京香と再会を果たした波瑠
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
初回放送では、かつて理沙（鈴木）とバディを組んでいた肉体派熱血刑事・矢代朋を演じる波瑠が、ラストにサプライズ出演。得意の背負い投げを繰り出し、日名子の命を見事救った。
第2話にも、朋が引き続き登場。理沙・古賀清成（沢村一樹）・草加慎司（遠藤憲一）に加え、強行犯係の桑部一郎（山内圭哉）ら、Season１からの仲間たちとの再会を果たす。今回、オンエアに先駆け、朋と懐かしき仲間たちのエモすぎる集合写真が公開された。
【第2話（23日放送） あらすじ】
親友・水原弘美（影山優佳）が亡くなった３年前の未解決事件を独自に追う中、事件との関連が疑われる中古カメラを入手した警察庁のキャリア組・陸奥日名子（黒島結菜）。その矢先、中のフィルムに写っていた不気味な脅迫文と酷似した手口で投資コンサルタントの男たちを狙った連続殺人事件が発生！日名子とともに捜査に乗り出した文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）ら「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）は、ある女性起業家が連続殺人の被害者たちからセクハラを受け、３年前に自死していたことを突き止めたのだが…。
そんな中、女性起業家の恋人で、連続殺人の被疑者として急浮上した長澤靖史が、事件を捜査する日名子を襲撃…！だが間一髪、かつて6係に所属していた刑事・矢代朋（波瑠）のおかげで、日名子は命の危機を回避。一方、連行された長澤は犯行を否認する。そんな中、理沙は「一言一句間違えずに、私の言葉を“犯人”に伝えて」と、日名子に指示し…！
今回の連続殺人事件と、３年前の未解決事件。一見、無関係に見えた両事件を結ぶ謎の脅迫文。真犯人の正体とはいったい？ 鍵となるのは、今回の事件の被害者が残した血文字のダイイングメッセージ「二累」。一筋縄ではいかない謎に包まれ、３年もの間覆い隠されてきた驚愕の真相が、“文字”を糸口についに暴かれる！
【写真】6年ぶりに鈴木京香と再会を果たした波瑠
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
第2話にも、朋が引き続き登場。理沙・古賀清成（沢村一樹）・草加慎司（遠藤憲一）に加え、強行犯係の桑部一郎（山内圭哉）ら、Season１からの仲間たちとの再会を果たす。今回、オンエアに先駆け、朋と懐かしき仲間たちのエモすぎる集合写真が公開された。
【第2話（23日放送） あらすじ】
親友・水原弘美（影山優佳）が亡くなった３年前の未解決事件を独自に追う中、事件との関連が疑われる中古カメラを入手した警察庁のキャリア組・陸奥日名子（黒島結菜）。その矢先、中のフィルムに写っていた不気味な脅迫文と酷似した手口で投資コンサルタントの男たちを狙った連続殺人事件が発生！日名子とともに捜査に乗り出した文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）ら「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）は、ある女性起業家が連続殺人の被害者たちからセクハラを受け、３年前に自死していたことを突き止めたのだが…。
そんな中、女性起業家の恋人で、連続殺人の被疑者として急浮上した長澤靖史が、事件を捜査する日名子を襲撃…！だが間一髪、かつて6係に所属していた刑事・矢代朋（波瑠）のおかげで、日名子は命の危機を回避。一方、連行された長澤は犯行を否認する。そんな中、理沙は「一言一句間違えずに、私の言葉を“犯人”に伝えて」と、日名子に指示し…！
今回の連続殺人事件と、３年前の未解決事件。一見、無関係に見えた両事件を結ぶ謎の脅迫文。真犯人の正体とはいったい？ 鍵となるのは、今回の事件の被害者が残した血文字のダイイングメッセージ「二累」。一筋縄ではいかない謎に包まれ、３年もの間覆い隠されてきた驚愕の真相が、“文字”を糸口についに暴かれる！