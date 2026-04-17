アメリカのトランプ大統領は16日、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議について、今週末に行われる可能性があると述べました。

トランプ大統領は16日、イランとの協議が今週末に行われる可能性があると言及し、イランとの合意が成立すれば自らパキスタンを訪問する考えを示しました。

トランプ氏は「イランが核兵器を持たないことが極めて重要で、彼らはそれに同意している」と主張し、「合意にかなり近づいている」との見通しを示しました。

また、協議の焦点となっているイランのウラン濃縮活動停止の期間について問われると、イランが20年以上核兵器を保有しないと提案をしたと述べました。

一方、トランプ大統領は16日、イスラエルとレバノンが日本時間の17日午前6時から10日間の停戦に合意したと発表しました。トランプ氏はイスラエルのネタニヤフ首相とレバノンのアウン大統領がホワイトハウスで首脳会談を行う予定だとしています。

アメリカ とイランの停戦後も イスラエル レバノン の親イラン組織「 ヒズボラ 」への攻撃を続けていて、イランが強く反発していました。