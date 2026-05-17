世界のメディア各社が今回の中米首脳会談に注目し、両国の協力には世界的な意義があるとして、中米の人工知能（AI）とロボット分野での協力に関心を示しています。AI技術が爆発的な発展を遂げつつある中、中米はこの分野をリードする二大大国であることから、首脳会談での科学技術分野での協力が国際社会から注目を浴びています。トランプ大統領の訪問期間中、米国メディアの記者は北京でロボットの研究開発に携わる企業を取材しま