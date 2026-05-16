「独立を巡る争いを見たくない」トランプ氏が習近平氏に言及FNNプライムオンライン

「独立を巡る争いを見たくない」トランプ氏が習近平氏に言及

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • トランプ米大統領は15日、中国習近平国家主席との会談に臨んだ
  • 台湾を防衛するかどうか問われ、「それについては話さない」と回答
  • 「独立を巡る争いを見たくないと考えている」とも話していた
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