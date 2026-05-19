中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月19日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は19日の記者会見で、中米首脳会談で人工知能（AI）問題が議論されたとする報道を巡り、両首脳はAIに関する政府間対話を実施することで合意したと明らかにした。郭氏は次のように述べた。AI大国である中米両国は、AIの開発と管理を協力して促進し、AIが人類文明の進歩と国際社会の共通の幸福に貢献するよう推進すべきで