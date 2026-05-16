【経済指標】 【米国】 ＊NY連銀製造業景気指数（5月）21:30 結果19.6 予想7.2前回11.0 ＊米鉱工業生産（4月）22:15 結果0.7％ 予想0.3％前回-0.3％（-0.5％から修正）（前月比） ＊米設備稼働率（4月） 結果76.1％ 予想75.8％前回75.7％ 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 トランプ大統領は、「中国の習主席との首脳会談で、関税問題が議題に上らなかったため、関税につい