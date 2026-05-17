【北京＝照沼亮介、坂本幸信】中国商務省は１６日、米中首脳会談で、両国が相互に一部品目の関税を引き下げることで合意したと発表した。農産物などが念頭にあるとみられる。今後、「米中貿易委員会」を設置し、具体的な品目などを協議するとしている。首脳会談は北京で１４〜１５日に行われた。商務省の報道官は「農産物を含む分野における双方向の貿易拡大を推進する」と説明する。ロイター通信は１３日、米中が相互に３０