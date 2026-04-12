体が大きな猫種のサイベリアン「小鉄」くん。想像の上を行くビッグボディに反響の声が止まりません。

話題の投稿は32万回を超えて再生され、「ぎゅーってしても安心感すごそうですね」「最高すぎる」「可愛さ満載ですね」「もふもふ感がいいですね」といったコメントが寄せられています。

【動画：男の子のとなりで一緒にくつろぐ『大型猫』…思わず抱きつきたくなる『魅惑のボディ』】

サイベリアン「小鉄」くん

Instagramアカウント『小麦と小鉄|サイベリアン2匹暮らし』に投稿されたのは、4歳のサイベリアン「小鉄」くんの姿。同じくサイベリアンで6歳の「小麦」お姉ちゃんと仲良く暮らしています。

体が大きいことで有名なサイベリアン。小鉄くんもなかなかの大きさを誇るそうで……。

ギュッとしたくなるビッグボディ

ある日、小鉄くんが身長160センチの息子さんの隣で寝そべっていたといいます。小鉄くんの体長は、息子さんの上半身くらいありそうなビッグサイズ。ゲームをする息子さんの隣で、まるで友達のように寝そべっている姿が印象的です。

2リットルのペットボトルやティッシュ箱の横に寝そべると、小鉄くんのビッグ感がよく分かります。ペットボトルは小鉄くんの下半身くらい、ティッシュ箱は小鉄くんの足くらいしかありません。飼い主さん曰く、「小鉄は体がしっかりしていて、安定感抜群」なのだそう。

小鉄くんの体は、大きいだけではありません。モフモフの毛皮に包まれていて、まるでぬいぐるみのよう。つい、ギューっと抱きつきたくなってしまいそうです。

体は大きくても、おっとりな性格

飼い主さんの足の上に仰向けで寝転がり、しっぽをゆらゆら揺らしながらくつろいでいたという小鉄くん。飼い主さんの足からはみ出るくらいの大きな体で、目一杯甘えていたのだとか。「幸せだにゃー」と聞こえてきそうなほど、気持ち良さそうな寝姿です。

体は大きくても、性格は優しくおっとりしているという小鉄くん。猫にしては動きもゆっくりで、たまにジャンプに失敗することもあるのだとか。そんな小鉄くんのことが、飼い主さんは「可愛くて仕方ない」のだそう。これからも小鉄くんは優しい家族に囲まれて、大きな体でのびのびと幸せに暮らしていくことでしょう。

投稿には、「か、かわいい」「とっても可愛いしデッカくて立派ですね」「ふわふわのお腹を吸いたいです」「モッコモコ」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『小麦と小鉄|サイベリアン2匹暮らし』には、サイベリアン「小鉄」くんと「小麦」ちゃんのビッグコンビの幸せあふれる日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『小麦と小鉄|サイベリアン2匹暮らし』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。