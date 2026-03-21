本業じゃない方でも成功している、東海地方のある企業に注目します。特に防災分野を重視しているという社長の意外な経歴とは。

【写真を見る】売上5年で100倍! 元自衛官･医師の社長が率いる ｢じゃない方事業部｣ 大ヒット商品は止水板

愛知県大口町にある金属加工メーカー「KTX」。こちらの会社の主力商品が…

（大石邦彦アンカーマン）「お～！車の内部の…」

（KTX 野田太一社長）「ダッシュボード・インパネ・ドアなど」

（大石）「これを作っている？」

（野田社長）「これの元になる金型を作っている」

車の内装「ステッチがあるように見えるが…縫っていない」

製造しているのは、自動車の内装品などを作るための「金型」。この金型に熱した樹脂のシートをかぶせ、空気を抜いていくと…ダッシュボードやドアの内張りに。本革のような質感を精密に再現しています。

（大石）「高級車の内装ですね」

（野田社長）「そうなんです。縫っているように見えて縫っていない」

（大石）「えっ、ここにステッチ入っていますよね？」

（野田社長）「これが縫っているように見えるけれど縫っていない」

（大石）「いやいや、縫っていますよ。これも金型で？」

（野田社長）「（金型の技術で）表現している」

「じゃない方事業部」って何！？

糸の縫い目まで再現する技術力を求め、国内外の大手自動車メーカーがここの金型を採用しています。自動車産業を陰で支えるKTXですが、社内にはこんな変わった部署が…

（大石）

「こちら…『じゃない方事業部』と書いてありますが」

（野田社長）

「『金型じゃない』ということ。金型の人たちが萎縮しないように、わざと変な名前にしています。“新規開発事業部”にしたら『俺たち捨てられたかなぁ』と思うので」

その名も「じゃない方事業部」。コロナ禍での売り上げ減少をきっかけに、「金型じゃない」新たな柱を見つけようと2021年に設立しました。



（大石）

「（名刺をもらって）すごい本当だ。『じゃない方事業部 営業部 シニアマネージャー樋口』さん」

（部員の皆さん）

Q.『じゃない方事業部』にいることをどう思う？

「他にはない名前なので誇りを持っています」

「お客様のところに伺って『じゃない方事業部です』って言うと、気になるようで、アイスブレイクになってありがたい」

最初に開発した「止水版」はヒット商品に

その事業内容は…



（野田社長）

「最初は止水板から始めました。防災用品ですね。僕は元々自衛隊員なんで、そういうの（防災用品）に興味があって」

（大石）

「自衛隊員だったんですか！？」

（野田社長）

「元はね。20代のときに｣

実は野田社長、20代のころに陸上自衛隊に在籍。その経験から防災への関心も高く、台風やゲリラ豪雨などの水害に備えようと止水板を開発したのです。



（大石）「お～軽い！」

（じゃない方事業部 樋口幸司さん）「止水板についているマグネットで止める」

（大石）「磁石なんですか？わぁくっ付いた！すごい」



マグネットで貼り付けるだけで設置完了。大量の水が流れてきても浸水を防ぎます。

（樋口さん)

「板の裏側の黒いゴムのところ。ここに水圧に耐えられるシミュレーションをして、配置しています」

Q.そこにいわゆる金型のいろんな計算も入ってくる？

「はい」

最適な形や強度は、金型で培ったシミュレーション技術で検証し、短期間で商品化。マグネットを付けるだけで設置できるので、価格も従来品に比べ格安で16万5000円（税別）から。病院や地下駐車場などに設置され、これまで3500枚以上売れるヒット商品になりました。

社長は元自衛官 その前は医師！？

「じゃない方事業部」の製品は他にも。車で引っ張る「トレーラーハウス」。レジャー向けと思いきや…

（野田社長）

「モバイルの診療所です」

（大石）

「結構中は広々空間ですよ。ここに腰掛けられる場所があって…」

（野田社長）

「緊急時に寝てもらったり、話したりすることができる。ここに医療用具が来る」

（大石）

「災害時にこの空間があったら良いですね」

これも災害向け。被災地へ持っていき、診察室などに使うトレーラーハウス。小型軽量のため普通免許でも運べます。そして医療用であることには理由が。



（大石）

「トレーラーハウスの側面に『千葉大学』と書いてありますが、何なんですか？」

（野田社長）

「私はここ（千葉大学）の特任教授しているので…もともと医者なんですよ」

（大石）「そうなんですか！」



実は野田社長、社長や自衛官の以前に元々は医師なんです！このトレーラーハウスは、災害支援への活用が期待されています。

通常時は｢時計｣｢広告｣を表示 緊急時は…

この他にも、屋外に行ってみると…



（大石）「何か映し出されてますね」

（野田社長）「屋外用のデジタルサイネージです」

（大石）「ボックス状になっているから至る所から見られる」

（野田社長）「そうなんですよ。（全方向から見えるので）防災に向いている。見慣れているところがパッと変わるとあれ？って思うじゃないですか」



通常時は時計や広告を表示。緊急時には災害などの警報に切り替わる屋外用のデジタルサイネージ。これは、台風の直撃を度々受ける沖縄の那覇市で導入されています。

売り上げは5年で100倍に!?

「じゃない方事業部」1年目、1000万円だった売り上げは、設立から5年でいまや10億円に成長しました。

（大石）

「じゃない方事業部と2本の柱を持って会社として強くなった？」

（野田社長）

「だいぶ良くなった。というのは金型の方の人たちも、なんか“弟分”ができたということで、俺たちも頑張らないといけないって感じですね」

（大石）

「これからどう成長させていきたい？」

（野田社長）

「全然わからないのが『じゃない方事業部』。なので、明日のことは今日わからないぐらい。とにかく『やりたいことはやってしまおう』という感じ」

本業で世界トップブランドでありながら、“じゃない方”でも急成長を遂げる地元愛知のオンリーワン企業。次々に新しい製品や価値を生み出しています。

CBCテレビ「newsX」2026年3月17日放送より