選外となったモナコＭＦ南野拓実（３１）が、北中米Ｗ杯期間中、森保ジャパンに帯同することが１５日、分かった。南野は昨年１２月、所属クラブでの試合中に左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂。懸命なリハビリを続けてきたが、本大会までの実戦復帰は困難と判断され、この日発表となった２６人からは外れた。一方で森保監督の要望により、南野は大会期間中もチームとともに行動し、リハビリを継続する見込み。詳細な日程は所属の