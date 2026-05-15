サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が15日、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）に生出演し、ケガで招集を見送ったMF三笘薫（28＝ブライトン）に代わる戦力について語った。攻撃の軸と期待された三笘は9日、ウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。複数の関係者によれば、全治2カ月程度の重症であることが判明し、森保監督も苦渋の決断でメンバーから外した。「誰が出て