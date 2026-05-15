かつて日本中を恐怖のどん底へと突き落としたホラー作品『リング』。本作には見たものを呪い殺す「呪いのビデオ」が登場していましたが……なんと韓国には「利用者を呪い殺すアプリ」があった!?単なるアプリと侮るなかれ、そこには怖ろしい秘密が隠されていたのです。毎週金曜は各配信サイトで観られるオススメ作品を紹介する日。今週もよく頑張った……週末はおうちでゴロゴロしながら、Netflix韓国ドラマ『キリゴ』を観て、カウ