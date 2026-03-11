お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が10日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。自身に寄せられた悪評について反論した。

太田は番組冒頭から爆発。WEBメディアの編集長と一般紙の論説委員の実名を挙げ、2人のYouTube対談に言及した。

動画では、太田が出演していたTBS系の衆院選選挙特番が話題に。その流れで、太田より年下の編集長が「ビートたけしとの違いはなんなんですかね、太田と。たけしは笑えて太田は不快なんですよね」などと語っていたという。太田は「お前さ。何が笑えて、何が笑えない。その違いは何だろうと。お前の価値観じゃないかよ。そんなのは自分で決めろよ」とした上で「お前の考えている違い、40年近くずっと考えていること。何でビートたけしが笑えて、俺が人が不快になるのか、40年近く俺も考え続けてるの」と明かした。

そして「それでも答え出ないの。はっきり言えば、才能の違いだけど、それを俺が言っちゃうと、俺は終わっちゃうから、そうじゃないだろっていう前提でやってるの。これからも答えは出ないし、考え続けることなの。それがお前に分かるわけないよ、バカ！」と大声を張り上げた。

その後も太田は自身に寄せられた他の悪評について、約1時間にわたり反論していた。