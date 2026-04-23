お笑いコンビ「爆笑問題太田光（60）が、21日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。出演したくてたまらないテレビ番組について言及した。太田は「くりぃむしちゅー」の上田晋也、ゲストの大沢あかねとともにトークを展開。その中で、上田がMCを務める日本テレビ系「上田と女が吠える夜」への出演願望を明かした。太田は大沢に「俺と一緒に出よう！」と呼びかけ。煙に巻こうとする上田に「何で俺を呼