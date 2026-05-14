タレントのスマイリーキクチ（54）が14日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。人気芸人への“暴露投稿”が反響を呼んでいる。「最近SNSの暴露が流行っているようで、僕も誰にも言っていないことが1つあって」と書き出したキクチ。誹謗（ひぼう）中傷され警察と対応中の頃、同様にネットで殺害予告をされて事件になった先輩芸人に、ライブ終わりのエレベーター内で相談したという。その芸人は、次の仕事を控えて多忙な