お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、14日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00〜27:00)で、極楽とんぼ・加藤浩次にまつわるエピソードを語った。加藤浩次○加藤浩次、太田に「吉本を辞めようと思ってるんです」この日の放送では、ココリコがゲスト出演。リスナーから「エージェント契約」について触れたメールが届くと、太田は「そういうのは考えないの? 闇営業問題のときはどうだったの?」と話題