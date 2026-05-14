爆笑問題の太田光が１３日、テレビ東京系「あちこちオードリー」で、一番最初に憧れた芸能人を告白。ついに共演を果たすもまさかの共演ＮＧを食らった事実を明かした。太田は、最初に憧れた芸能人は「堺正章」だったと明かし「堺正章みたいになりたい」と夢見る少年だったという。そんな憧れの芸能人と「世界一受けたい授業」でついに共演を果たす。「ワクワクし過ぎて」「嬉し過ぎてギャーギャーやっていた」といつも以上に