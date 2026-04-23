タレントの大沢あかね（40）が、21日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。バラエティーで共演し、頭の回転の速さに衝撃を受けたという人気芸能人の実名を挙げた。大沢は2009年にお笑いタレント・劇団ひとりと結婚、10年に長女、16年に長男、19年に次女が誕生している。3児の母だけに芸能活動をセーブして子育てに専念した時期もあったが、久しぶりに出演したテレビ番組でショックを受けたという。大沢