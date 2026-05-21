密閉空間で人が集まり大陸をまたぐクルーズ船は、ウイルスに好都合な環境大西洋を航行中のクルーズ船で、ハンタウイルスの集団感染が発生した。一部でヒトからヒトへの感染も確認され、致死率の高さにも注目が集まっている。このウイルスはいったい何物なのか？また、パンデミックの時代が来るのか？東大医科学研究所の佐藤佳教授に聞いた！【写真】密閉空間で人が集まり大陸をまたぐクルーズ船は、ウイルスに好都合な環境【名