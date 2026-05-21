元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。不機嫌な態度で周囲に精神的な負担やストレスを与える“フキハラ”に対して、持論を述べた。「不機嫌について」と書き出した鈴木氏。「職場などで不機嫌をあらわにする人がいます。例えば、誰かが不機嫌だと、その人のことをめちゃくちゃ気を使います。それが上司だとなおさら。僕は不機嫌をわかりやすく表現するのが苦手です。不機嫌な時に、不機嫌な