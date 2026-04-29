お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）が、28日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。俳優・木村拓哉（53）のYouTubeチャンネルにゲスト出演した際のエピソードを語った。ビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「なに？キムタクのYouTube出たの？」と聞かれると、「聞きたいの？しょうがねーな」と話したくて仕方がない様子。上田から「何をしたの？」と聞かれると、なぜか照れながら「デートです」