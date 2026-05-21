兵庫県たつの市で母と娘の遺体が発見されてから2日となりました。2人が住んでいた住宅では、21日も警察による現場検証が行われています。 19日午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを安否確認に訪れた警察官が見つけました。 警察官が駆けつけた際、玄関の鍵はかかっておらず、澄恵さんは玄関付近で、千尋さんは廊下でいずれもあお向けに倒