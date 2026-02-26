ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組の2人が26日、東京都新宿区にある所属の木下グループ本社を訪問した。

グランプリファイナル、四大陸選手権、世界選手権に続いて五輪も制し「ゴールデンスラム」を達成。これを祝して、木下グループから1人2000万円ずつの報奨金が贈呈された。

日本オリンピック委員会（JOC）と日本スケート連盟からは、金メダル1個につき500万円、銀メダル1個につき200万円の報奨金がそれぞれ贈られる。ペアで金メダル、団体で銀メダルを獲得した「りくりゅう」には1人1400万円ずつ贈られることが既に決まっていた。そこへ、所属の木下グループからは2000万円ずつの“追加ボーナス”。合計3400万円ずつ、2人合わせて6800万円の報奨金を得ることとなった。

ミラノ・コルティナ五輪では団体で銀メダル獲得に貢献し、ペアでは日本で同種目初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）ではリフトミスなどが出て5位発進だったが、フリーで世界歴代最高となる158・13点をマーク。合計231・24点で金メダルに輝き、SP5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇で列島を沸かせた。24日に帰国し、25日は日本選手団の解団式に出席。その後すぐに日本記者クラブと外国特派員協会の2カ所で会見を行うなど“りくりゅうフィーバー”で大忙しの日々を過ごした。