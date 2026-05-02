共同通信社が4月28日、公式YouTubeを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来（24）と木原龍一（33）組の引退会見の模様を公開し、木原が涙するタイミングがファンの間で大きな話題を呼んでいる。 【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」木原龍一の優しい声に「リピートしちゃう」「メチャクチャ可愛いですね」 白の