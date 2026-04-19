中井亜美【写真：中戸川知世】THE ANSWER

中井亜美の最新情報にファンから驚きの声「新プロの振付けか特訓かな?」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • カナダ・トロントの名門クラブで、中井亜美の姿がキャッチされた
  • アイスショー出演後、トロントに渡ったとみられる中井
  • SNS上では「新プロの振付けか特訓かな?」などの声が上がっている
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