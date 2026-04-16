「充実した日々を過ごして。かなえたい夢があれば親を説得して、やりたいことをやりきってください」。4月7日、母校・神戸学院大学の入学式にゲストとして登場した坂本花織（26才）は、新入生たちを前に大学生活への心構えをこう説いた。3大会連続の五輪出場、4度の世界選手権制覇と輝かしい実績を残しリンクを去った女王は、この春から指導者としての道を歩み始めている。【写真を見る】元警察官の坂本選手の父親・微笑ましいツー