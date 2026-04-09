ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）。彼らの“最新の動向”を示すある人物の投稿が、ファンの間で話題となっている。【写真】デザイナーが公開、“りくりゅう”の美しすぎる最新衣装「理想の男性すぎる」木原の気遣いに絶賛の嵐インスタグラムでりくりゅうとの3ショットを公開したのは、彼らの衣装を担当するデザイナーのマシュー・キャ