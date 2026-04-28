会見する三浦璃来、木原龍一組（カメラ・宮崎　亮太）スポーツ報知

三浦璃来＆木原龍一が引退会見、涙と笑いの内容に「絆が尊すぎて泣けるわ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「りくりゅう」こと三浦璃来木原龍一が28日、都内で引退会見に臨んだ
  • 冒頭で木原が早くも号泣し、三浦が「泣かないで」と笑顔でなぐさめる場面も
  • ネットでは「早いってw」「絆が尊すぎて泣けるわ」といった声が寄せられた
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