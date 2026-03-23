ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペア。フリーの「グラディエーター」をパーフェクトに演じ切った三浦璃来＆木原龍一（りくりゅう）ペアは、ラストで、木原が渾身の力で三浦を持ち上げる。三浦は金メダルをつかむかのように、天に向かってこぶしを突き上げた。【画像】あの感動をもう一度…氷上で強く抱きしめ合うりくりゅうペア。日本フィギュアスケート史初となるペアの五輪金メダルを、ショート5位からの大逆転