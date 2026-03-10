「昨年、彼が渋谷の道玄坂付近で女性に声をかけているのを見かけました。別の職員も目撃していたというので、相当な頻度で声をかけていたのではないでしょうか」【画像】「渋谷の道玄坂で女性に声をかけ…」不同意性交容疑で逮捕されたNHKチーフD・中元健介容疑者そう語るのは、あるNHK関係者だ。“彼”とは、女性への不同意性交の疑いで3月5日、警視庁に逮捕された、NHK職員の中元健介容疑者（50）である。スポーツ情報番組部チ