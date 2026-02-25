「素敵……」「本当にお綺麗」

【画像】「思い出のピンク振袖」に身を包んだ愛子さま



天皇、皇后に続き、桃花色の振袖に身を包んだ愛子さまが2階貴賓席に登場されると、どよめきと共に大歓声は最高潮に。総立ちとなった観客からは盛大な拍手が鳴り止まなかった。



2026年1月18日、東京・両国国技館を訪れ、大相撲初場所8日目の取組を観戦された天皇皇后両陛下と愛子さま ©時事通信社

◆

1月18日、両国国技館で大相撲初場所8日目の取組を観戦された天皇、皇后と長女愛子さま。2020年以来、6年ぶりの初場所を大いに楽しまれた。

「初場所を初観戦したのは、まだ4歳だった06年。四股名に加え、出身地や所属部屋も暗記する筋金入りの『スー女』として幼少の頃より相撲に親しまれてきました」（宮内庁担当記者）

場所が始まると毎日、テレビの前で星取表に結果を書き込まれていたという愛子さま。この日も鉛筆を片手に星取表に書き入れ、後方に控える日本相撲協会の八角信芳理事長を“質問攻め”にするなど、熱心なお姿が印象的だった。

「愛子さまは八角理事長に『西方ばっかり勝ってますね。一方ばかりですね』と仰り、大関横綱総崩れとなった波乱の天覧相撲を早々に指摘されていた。6年前は天皇陛下を介して質問されていましたが、今回はご自身で積極的に質問されていて、自立した振る舞いが頼もしく感じられました。観客からは『愛子さまが天皇になればいいのにね』との声も聞こえてきました」（相撲担当記者）

卒業式でお召しになった振袖で

新年を迎え、一層勢いを増す愛子さま人気。両国に一足早く春風を運んだ愛子さまの晴れ着は、2年前、学習院大学の卒業式でお召しになった振袖だ。

「ものを大切にお使いになる愛子さまらしい選択です。楽しいキャンパスライフにも思いを馳せておられたことでしょう」（前出・宮内庁担当記者）

日本赤十字社にご就職後も、大学祭に参加されるなど、ご学友との絆を一層深められているという。

ご友人と「国宝」を鑑賞

「最近も数カ月に1度ほどの頻度で品川プリンスホテルにご友人と遊びに来られます。昨年は話題になった映画『国宝』をご覧になったり、バーチャルゴルフで盛り上がったり、ご公務とご勤務の合間の束の間の息抜きになっているようです」（品プリ関係者）

品プリといえば、学習院初等科時代から足を運ばれているお気に入りの場所。ご家族に連れられ、ご学友と水族館やボウリング、カラオケなどを楽しんでこられた。宮内庁関係者が語る。

「愛子さまがご利用になる際は、フロアは貸し切りになります。また、参加者に対しても直前まで時間や場所は明かさないなど、万全の警備を敷いています」（宮内庁は「回答を差し控えさせていただきます」と回答）

堅牢な警備体制の内側には、等身大の愛子さまのお姿が垣間見える。

「愛子さまはアイドル、特にジャニーズ（現スタートエンターテイメント）がお好き。木村拓哉さんをはじめ、中学生までは愛犬の散歩中に嵐の楽曲を聴き、大学時代にはジャニーズWESTの推し活が報じられました」（前出・宮内庁担当記者）

ジャニーズタレントを愛子さまに紹介しようと

実は、そんな愛子さまのご趣味を知ってか、学生時代にはこんなエピソードも。

「ご学友の1人が、愛子さまに紹介すべくジャニーズタレントの1人に声をかけていたことがありました。愛子さまとは同学年のA君で、ジュニアですが、所属グループは事務所の中で最もデビューに近いと言われています」（学習院関係者）

端正なマスクを持つだけでなく“知性派アイドル”としての一面も兼ね備えているという。

「A君は、アイドル活動の傍ら、難関私大を4年で卒業。中高時代には仕事と学業の両立のため早朝に起床し、舞台袖でテスト勉強に励んでいたほどの努力家です。お家柄も申し分なかった」（同前）

ところが……。

「A君は友人の誘いには応じませんでした。周囲には（何か揉め事でもあったら）『日本から消されそうだから』と冗談交じりに説明していましたね」（同前）

ご学友との絆は今後の「お相手」選びでも赤い糸となるかもしれない。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月29日号）